Calciomercato Milan, Graziani: “Rinnovi gestiti malissimo, vi spiego” / News

Calciomercato Milan, la critica di Graziani

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra campo e calciomercato. In casa Milan resta spinosa la questione rinnovi, con Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu tutti in scadenza a giugno 2021. Una gestione scellerata a detta di Ciccio Graziani. L’ex calciatore, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, ha criticato apertamente la dirigenza rossonera per non essersi mossa prima in questo senso. Ecco il suo pensiero: “A me sembra che il Milan la frittata l’abbia già fatta con la questione rinnovi. Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic sono in scadenza e possono accordarsi con chiunque in vista della prossima stagione. A meno che la questione non venga prestissimo”.

