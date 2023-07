Calciomercato Milan – Gravenberch è stato proposto al Diavolo

Uno dei profili accostati al Milan nel corso delle ultime settimane per quanto riguarda il reparto di centrocampo è stato quello di Ryan Gravenberch . Il mediano del Bayern Monaco si potrebbe inserire molto bene nello scacchiere el tecnico Stefano Pioli , sebbene una trattativa al momento ancora non esisterebbe.

Secondo quanto riferito da 'SempreMilan.com', intanto, l'agenzia Raiola avrebbe proposto ufficialmente Ryan Gravenberch al Milan. In questa scelta influirebbe anche la volontà da parte del Bayern Monaco di fare cassa e vendere alcuni giocatori non considerati prioritari. LEGGI ANCHE: Milan, arrivata la fumata bianca per Pulisic >>>