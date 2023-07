Calciomercato Milan – Su Gravenberch nessuna conferma dalla società

Milan su Ryan Gravenberch per questa sessione di calciomercato? Sembrerebbe di no, almeno da quanto filtra da ambiti societari. Il punto

In questi giorni sono emerse indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero il Milan sulle tracce di Ryan Gravenberch, classe 2002, centrocampista olandese che, l'estate scorsa, si trasferì dall'Ajax al Bayern Monaco per 18,5 milioni di euro. Nella sua prima annata in Baviera, però, Gravenberch ha giocato davvero poco (appena 937' in 33 partite) e, pertanto, vorrebbe cambiare aria per giocare di più.