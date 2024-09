Calciomercato Milan – Ibrahimovic prepara il colpo a gennaio. Il nome

È probabile che il Milan non farà cambiamenti a centrocampo durante la finestra invernale di mercato, mantenendo la situazione invariata. Il reparto è al completo dopo la partenza di Adli per la Fiorentina. Fofana e Reijnders sono i candidati più probabili per il ruolo di titolari, con Loftus-Cheek che agirà come jolly sulla trequarti. Dietro di loro, Musah e Bennacer. Tuttavia, il futuro dell'algerino potrebbe essere incerto anche durante il calciomercato di gennaio. Tuttavia, un potenziale obiettivo del Milan per il futuro, considerando anche il grave infortunio di Bennacer, è Gourna-Douath, mediano classe 2003 francese del Salisburgo.