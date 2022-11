Calciomercato Milan – Intrecci con l’Inter: Gosens per Ndicka

Nella prossima sezione di calciomercato, occhio ai possibili incroci tra Milan e Inter: Robin Gosens potrebbe essere la carta per Evan Ndicka

Il Milan è ripartito: dopo la sconfitta contro il Torino, i rossoneri hanno vinto per 4-0 contro il Salisburgo, qualificandosi agli ottavi di finale di Champions League. Nelle prossime sessioni di calciomercato, la dirigenza potrebbe cercare dei profili giusti e importanti, per alzare ancora di più il livello della rosa. Occhio però all'Inter, che potrebbe essere interessata a un obiettivo rossonero.

Inter, Gosens per Ndicka: sgarro al Milan — I nerazzurri infatti, potrebbero liberarsi di Robin Gosens. Il terzino arrivato dall'Atalanta non è ancora riuscito a mettersi in mostra. In più, il continuo miglioramento di Dimarco, ha chiuso ancora di più la strada al tedesco. Per questo l'Inter potrebbe decidere di vendere Gosens, magari proprio in Germania.

Secondo quanto riportato dal portale interlive.it, l'Inter potrebbe avere delle pretendenti in Bundesliga. Tra tutti ci sarebbe anche l'Eintracht Francoforte, che potrebbe scambiare per Gosens, mettendo sul piatto il centrale difensivo Evan Ndicka. In questo caso il Milan si ritroverebbe tagliato fuori da un obiettivo di calciomercato passato. Guardiola usa l'ironia: "Sono così geloso di Haaland! Ibra mi conosce"