Calciomercato Milan – Gonzalez, nome nuovo per rinforzare il centrocampo

Uno dei talenti più puri del nostro campionato sta facendo attirare l'attenzione su di sé. Si tratta di Joan Gonzalez, centrocampista classe 2002 acquistato a parametro zero dal Lecce dopo aver detto addio al Barcellona. I blaugrana adesso possono avere dei grandi rimpianti perché la crescita del giocatore è evidente a tutti. Nel campionato in corso, Gonzalez ha segnato un gol e fornito due assist vincenti in 16 partite di Serie A.