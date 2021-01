Calciomercato Milan – Gomez va via: Maldini alla finestra. Il punto | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: tutte le big su Gomez

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Rottura totale tra l’Atalanta e il Papu Gomez. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, l’argentino si sta allenando in disparte a Zingonia. L’ex Catania non è fuori rosa, ma è chiaro che la situazione sta diventando sempre più delicata.

Le cose sono precipitate nella partita contro la Juventus allo Stadium, dopo che Gomez aveva saltato le due partite precedenti in campionato. La mancata esultanza al gol di Freuler fu interpretata come estraneità al mondo squadra. In più c’è stato un confronto acceso con il presidente Percassi, non solo per i toni, ma anche i contenuti. L’argentino, infatti, voleva liberarsi gratis dall’Atalanta, rivendicando quanto di buono fatto in questi anni.

Con Gian Piero Gasperini la frattura sembra insanabile, così come conferma l’isolamento di Gomez. Il club bergamasco vive con grande dispiacere questa situazione, visto che stiamo parlando di uno dei simboli della squadra. In ogni caso l’Atalanta non vuole e non ha bisogno di svendere uno dei suoi giocatori migliori. Inoltre c’è da sottolineare che nessuna big ha la necessità improrogabile di un acquisto in quel ruolo, anche perchè stiamo parlando di un giocatore di 33 anni. Attenzione ad una eventuale pista estera, visto che a questo punto sarebbe la soluzione più indolore.

I Percassi, infatti, non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente, con il rischio di farsi ancora più male. Allo stesso tempo la presenza di Gomez da separato in casa fino a giugno potrebbe essere controproducente. C’è ancora un mese per capire come finirà questa vicenda: nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra l’Atalanta e l’agente Giuseppe Riso per capire il da farsi. Di sicuro il Milan è alla finestra in attesa di nuovi sviluppi, così come Inter, Roma e Napoli. Per Gomez e l’Atalanta sarà un mese tremendamente lungo. Calciomercato Milan: duello con il Psg per il vice Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>