Calciomercato Milan – Gomez, si accende il derby con l’Inter / News

Calciomercato AC Milan, derby con l’Inter per Gomez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo la calma apparente con la convocazione contro la Juventus, la rottura definitiva tra Papu Gomez e Gian Piero Gasperini. L’allenatore, d’accordo con la società, ha deciso di escludere il capitano dalla gara poi vinta contro la Roma. Una situazione che difficilmente potrà risolversi, soprattutto in vista del mercato di gennaio così imminente. Ed ecco che spuntano le prime pretendenti: secondo quanto riferisce ‘QS’, il derby di mercato tra Milan e Inter per l’argentino è pronto ad accendersi. Una pista che non si preannuncia così semplice, perché l’Atalanta non libererà gratis il suo giocatore. I nerazzurri hanno messo come priorità le uscite, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale. Con uno scenario diverso, però, tutto è pronto a cambiare. Calciomercato Milan – Difensore, possibilità ex Juventus: le ultime >>>