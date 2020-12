Calciomercato Milan – Gomez possibile sostituto di Calhanoglu | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Gomez sostituto di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Papu Gomez sempre più lontano dall’Atalanta. Nella giornata di ieri, infatti, l’argentino ha pubblicato una stories sul proprio account ufficiale Instagram in cui ha di fatto annunciato il suo addio alla Dea. Ecco cosa ha scritto: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

Il Milan è alla finestra, in attesa di sviluppi. Come scritto da Tuttosport, Gomez sarebbe perfetto nel caso in cui andasse via Hakan Calhanoglu, considerando il contratto in scadenza nel 2021 del turco. Le parti sono distanti, anche se è previsto un incontro in settimana con l’agente. Per quanto riguarda Gomez, bisognerà comunque capire non solo la richiesta economica dell’argentino, ma anche la volontà della proprietà: Elliott sarebbe disposto a comprare un altro giocatore over 30? Staremo a vedere. Intanto Theo Hernandez giura amore eterno al Milan. VAI ALLA NOTIZIA>>>