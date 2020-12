Theo Hernandez: “Futuro? Voglio restare al Milan per sempre” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Theo Hernandez

MILAN NEWS – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El transistor. Ecco le parole di Theo Hernandez.

Sulle prestazioni con il Milan: “Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, contro il Parma è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera”.

Sulla convocazione in nazionale: “L’ho detto dal primo momento, voglio giocare per la Francia”.

Sulla Serie A: “Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid”.

Se al Real Madrid lo rimpiangono: “Non so se avranno rimpianto la mia partenza a Madrid … Sono arrivato al Real Madrid molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, che ora ho. Da quando sono al Milan sto giocando abbastanza bene”.

Sullo scudetto: “Per molti anni il Milan non è più come siamo adesso, penso che possiamo portare via il titolo alla Juventus”.

Su Ibrahimovic: “Ibra è un giocatore incredibile, ci aiuta e ci consiglia molto e bene”.

Su Brahim Diaz: “Brahim è un ottimo giocatore, sta andando molto bene”.

Su un ritorno a Madrid: “Non mi ci vedo a tornare al Real Madrid. Potessi, starei per sempre al Milan”.

