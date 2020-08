Calciomercato Milan – Godfrey nome caldo per la difesa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il portale calciomercato.it svela gli ultimi aggiornamenti per quanto concerne il mercato del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni, un profilo molto seguito sarebbe quello di Ben Godfrey, difensore centrale del Norwich.

Godfrey sembra aver già manifestato la sua voglia di manifestare la maglia rossonera, ma in ogni caso il suo approdo non sarà facile, considerando che su di lui ci sono diverse squadre, in primis il Manchester United, ma anche il Bayer Leverkusen. Attenzione anche al Napoli di De Laurentiis, che sta seguendo il difensore da diverso tempo.

