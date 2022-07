Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Renato Sanches e il PSG, la verità”

Situazione poco chiara quella di Renato Sanches, conteso tra Milan e PSG. Anche dalla Francia arrivano notizie che non danno risposte certe

Carmelo Barillà

Situazione poco chiara quella di Renato Sanches, conteso tra Milan e PSG. Anche dalla Francia arrivano notizie che non danno risposte certe sul futuro del centrocampista del Lille. In particolare, è GOAL a provare a fornire un quadro della situazione attuale. Il PSG spera di poter mettere a disposizione di Galtier almeno tre pedine prima della partenza per la tournée giapponese, prevista per il prossimo 16 luglio. Nessun problema per quanto riguarda Vitinha. L'ex Porto, infatti, si allena con i compagni già dal 5 luglio. La situazione è, invece, diversa per le altre due piste seguite da Luis Campos.

Nessun accordo con Sassuolo e Inter, infatti, per Gianluca Scamacca e Milan Skriniar. Le trattative continuano, con il PSG che vorrebbe chiudere entro quattro giorni. Tra gli altri nomi di potenziali colpi in entrata ci sono ovviamente quelli di Hugo Ekitike e Renato Sanches. In particolare per il centrocampista portoghese la situazione è parecchio ingarbugliata. Nonostante abbia lavorato con Luis Campos e Christophe Galtier al Lille, al momento il futuro del classe 1997 è indecifrabile.

Renato Sanches tra PSG e Milan

Da diverse settimane il PSG ha espresso a Jorge Mendes l'interesse per il suo assistito, vincitore di Euro 2016. Interesse, tra l'altro, reciproco. Sanches desidera ardentemente unirsi al club campione di Francia. Ma c'è un ma. Al momento non c'è alcun accordo tra il giocatore e il Paris Saint-Germain, che comunque non dovrebbe essere troppo difficile da trovare. Ma soprattutto il club della capitale non ha, per il momento, trasmesso ai Mastini un'offerta concreta. Su questa situazione, le opinioni divergono.

Il gioco del gatto e del topo

Le fonti di GOAL Francia spiegano che “Il PSG non mostra un interesse significativo per Sanches e che ha già da 7 a 8 giocatori in questo settore. È molto improbabile che andrà a Parigi. Il Milan sembra essere in pole position e un altro club importante ha un vero interesse per lui".

In Italia, invece, si dice che tra il Milan e chi rappresenta il giocatore il contatto è stato stabilito da gennaio. L'accordo con Renato Sanches ci sarebbe anche da tempo. L'interesse del club meneghino, però, si è raffreddato di fronte all'assenza di una posizione netta da parte dell'entourage di Renato Sanches, che fa il gioco del gatto e del topo.

In tutto questo, il presidente del Lille Olivier Létang avrebbe preso il telefono per contattare direttamente la dirigenza del Milan, visto lo scarso interesse del PSG. Secondo i media francesi, però, i parigini starebbero semplicemente prendendo tempo per abbassare il prezzo del cartellino. Una possibilità da considerare seriamente visto che Renato Sanches è ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Il Lille deve assolutamente trovare una via d'uscita per lui quest'estate per non perderlo a zero nel 2023. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>