Calciomercato Milan – Gli occhi del Diavolo sul tedesco Raum

Le ultime news sul calciomercato del Milan: David Raum del Greuther Fürth piace ai rossoneri. Ha vinto gli Europei Under 21 con la Germania

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe acquistare David Raum. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il giocatore tedesco, classe 1998, è di proprietà del Greuther Fürth, squadra non particolarmente nota al grande pubblico. Vanta, sì, una storia gloriosa (tre titoli nei primi anni Venti del secolo scorso), ma soltanto una partecipazione in Bundesliga (stagione 2012-2013).

Il Greuther Fürth parteciperà anche alla Bundesliga 2021-2022, giacché è stato appena promosso, ma Raum rischia di non esserci con i biancoverdi della Media Franconia. Il Diavolo, infatti, sta seriamente pensando di prenderlo: terzino sinistro dalle spiccate attitudini offensive, per i rossoneri sarebbe il perfetto vice di Theo Hernández per ruolo e caratteristiche. Il suo valore di mercato è ancora piuttosto basso, quindi non si tratterebbe di un colpo troppo costoso per le casse del club di Via Aldo Rossi.

Il giocatore, ad ogni modo, ha appena vinto gli Europei Under 21 con la Germania del C.T. Stefan Kuntz: ha servito 2 assist in 5 gare disputate con la sua Nazionale. E Raum fa proprio della propensione all'assist la sua dote principale. Nell'ultima stagione, infatti, ne ha serviti ben 18 tra 2. Bundesliga e DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Per il Diavolo un perfetto colpo in linea con i parametri di Elliott: costa meno di 10 milioni di euro. Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news >>>