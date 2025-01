Calciomercato Milan, gli esperti confermano: ‘Tomori verso il Tottenham’

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, il Tottenham è molto vicino al trasferimento di Fikayo Tomori. Il club londinese ha intensificato i colloqui nelle ultime ore e sembra essere in pole position per acquistare il difensore rossonero. La cifra richiesta per concludere l’affare si aggira attorno ai 30 milioni di euro, e i londinesi sono pronti a definire i dettagli dell’accordo in tempi rapidi. Questo trasferimento potrebbe essere la chiave per un rafforzamento della rosa del Tottenham, che sembra determinato a portare a termine l’operazione. La stessa notizia è stata confermata anche da Alfredo Pedullà.