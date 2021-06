Calciomercato Milan – Giroud vuole vestire la maglia rossonera | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Chelsea ha rinnovato il contratto a Giroud, ma lui vuole vestire la maglia rossonera

Salvatore Cantone

Anche Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud e sul calciomercato del Milan. Il Chelsea nella giornata di ieri ha annunciato di aver rinnovato in maniera unilaterale il contratto del francese fino 2022. E' da giorni che il Milan è in contatto con il francese per trovare un'intesa dal punto di vista economico, ma questa notizia ha spiazzato un po' tutti.

In realtà il rinnovo con il Chelsea avvicina paradossalmente Giroud al Milan. Il vero l'obiettivo del club londinese infatti è quello di evitare che il giocatore si trasferisca in un altro club di Premier League. In più c'è da sottolineare la volontà di Giroud, che vuole vestire la maglia rossonera. "Mi piace il carattere di Ibrahimovic. Mi piacciono il suo modo di esprimersi e questa schiettezza che ha, anche se a volte è un po’ duro - ha spiegato Giroud - . Le sue parole? Va bene, le prendo come una motivazione in più. Oggi è fuori discussione parlare del mio futuro, il Milan è un’opzione tra le tante. I complimenti di Zlatan? È sempre bello sentire Ibrahimovic dire cose del genere".

Il vero problema è quello relativo alle tempistiche. Con l'Europeo sarà difficile chiudere l'operazione in tempi brevi e il Chelsea inoltre potrebbe comunque chiedere qualcosa per lasciar partire Giroud. Il Milan però non ha intenzione di spendere per l'attaccante e dunque i prossimi giorni potrebbe essere decisivo. Una cosa è certa: il Milan è interessato a Giroud e il francese vuole vestire la maglia rossonera. Il Chelsea lo lascerà andare? Staremo a vedere. Intanto per il Milan spunta l'idea Milik per l'attacco