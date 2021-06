Calciomercato Milan – Giroud vuole cambiare: l’ha comunicato al Chelsea

Le ultime sul calciomercato del Milan: Giroud ha comunicato la volontà di lasciare il Chelsea. Il rapporto con Tuchel è ai minimi termini

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, scrive di Olivier Giroud e del calciomercato del Milan. Il Chelsea nella giornata di ieri ha annunciato di aver rinnovato in maniera unilaterale il contratto del francese fino 2022 . E' da giorni che il Milan è in contatto con il francese,, ma questa notizia ha spiazzato un po' tutti.

Giroud in ogni caso può arrivare al Milan. I rapporti tra l'attaccante e il tecnico Tuchel sono ai minimi termini, visto che il francese è stato poco utilizzato nell'ultima stagione. Il centravanti avrebbe già comunicato al Chelsea la volontà di cambiare squadra. Anche a gennaio c'era questa possibilità, con Giroud che ha strappato la promessa da parte del club londinese di essere ceduto in estate. Il calciatore dunque si sente libero di fare la propria scelta e valuta con molta attenzione la proposta del Milan (contratto biennale da 4 milioni a stagione). Intanto per il Milan spunta l'idea Milik per l'attacco