Calciomercato Milan – Giroud, trattativa nel vivo: si lavora sui bonus

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud vuole i rossoneri. Scartate le ipotesi West Ham in Premier e New York City in MLS

Daniele Triolo

Il calciomercato del Milan entra nel vivo: proseguono i contatti per Olivier Giroud. Il centravanti francese, classe 1986, è l'obiettivo principale di Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare l'attacco dei rossoneri di Stefano Pioli. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, si sta lavorando sui bonus per il contratto di Giroud con il Diavolo e sulle commissioni per gli agenti.

Servirà, probabilmente, ancora un po' di tempo, ma la sensazione è che l'operazione Giroud-Milan andrà in porto. Il giocatore aveva anche altre offerte: in particolare, dal West Ham in Premier League e dal New York City nella Major League Soccer, ma l'attaccante della Nazionale di Didier Deschamps, che si svincolerà dal Chelsea a parametro zero dal 1° luglio, ha dato priorità al Milan.

Nel progetto tecnico illustrato ai suoi agenti, Giroud avrebbe un ruolo da co-protagonista. Lotterebbe con Zlatan Ibrahimovic per un posto da titolare, potendo, però, anche giocare al suo fianco. Ad ogni modo, la dirigenza milanista gli avrebbe garantito un notevole utilizzo. Milan, Giroud ad un passo: cifre e dettagli dell'operazione >>>