Calciomercato Milan – Giroud sempre più vicino: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud si avvicina a grandi passi ai rossoneri. Ma non arriverà gratis come preventivato

Il Milan, nella serata di ieri, infatti, ha ripreso i contatti con il Chelsea per sbloccare l'affare Giroud. La novità, infatti, è che dopo il rinnovo del contratto dell'attaccante francese fino al 30 giugno 2022 , che i 'Blues' hanno esercitato in maniera unilaterale, Giroud non arriverà più gratis in rossonero.

L'attaccante ex Arsenal e Montpellier non si potrà muovere, dunque, a parametro zero come preventivato. Nelle ultime ore sono continuati i contatti con l'agente di Giroud e con il Chelsea, per il quale è probabile che a questo punto venga riconosciuto un indennizzo (o un bonus) per liberare il bomber transalpino.