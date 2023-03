Calciomercato Milan – Giroud non basta, ma Origi delude: serve un bomber

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite della Fiorentina allo Stadio 'Artemio Franchi'. La gara sarà valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A , con i rossoneri che vorranno ottenere la quarta vittoria consecutiva. Dall'altro lato i viola vorranno ottenere il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio contro l'Empoli e la grande vittoria in trasferta contro il Verona. Per il match di domani, Pioli probabilmente si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud . Se dovesse scegliere il francese, questa sarebbe una bocciatura per Divock Origi , il quale non ha ancora convinto pienamente l'allenatore e tutto l'ambiente.

'A me piacerebbe avere un attaccante da 19 gol come Osimhen', ha detto oggi Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. I colleghi di 'calciomercato.com', presenti al centro sportivo dei rossoneri, non escludono la possibilità di veder arrivare in estate un bomber proprio alla corte di Stefano Pioli. Con Ibrahimovic e Giroud che hanno ormai un'età non indifferente, e con un Origi pieno di incognite, il Diavolo farebbe bene a pensare di acquistare un grande attaccante, magari giovane e già pronto alla causa. Milan, accordo con CAA-Icon per il nuovo stadio. E spunta un sondaggio...