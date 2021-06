Calciomercato Milan – Giroud, ora tocca a lui liberarsi a costo zero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud ha l'accordo con il club rossonero. Ora, però, dovrà ottenere lo svincolo gratuito

Daniele Triolo

Milan, è partito il conto alla rovescia per l'operazione di calciomercato su Olivier Giroud. I rappresentanti dell'attaccante francese, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, hanno infatti preso l'impegno di contattare al più presto il Chelsea per ottenere il via libera del loro assistito a costo zero.

Nella conference call tra le parti avvenuta martedì, infatti, il Milan è stato chiarissimo con l'agente del centravanti classe 1986. C'è massima disponibilità, da parte del Milan, per ingaggiare Giroud con un contratto da 4 milioni di euro a stagione per due anni e con un'opzione sulla terza stagione.

Il Diavolo, però, si aspetta di ottenere Giroud senza dover corrispondere nulla al club londinese. L'operazione Giroud, infatti, era nata sotto questi presupposti: far giungere in rossonero il calciatore a parametro zero. Il Chelsea, però, ha annunciato qualche giorno fa il rinnovo del contratto del giocatore, in via unilaterale, fino al 30 giugno 2022.

Una mossa che, dal punto di vista di Giroud, sarebbe stata fatta per tutelare il Chelsea da un possibile trasferimento dell'ex Arsenal e Montpellier in un altro club di Premier League. Tale rinnovo, invece, non dovrebbe sortire alcun tipo di effetti in caso di presenza di un'offerta di una squadra fuori dai confini inglesi.

Trovato l'accordo Giroud-Milan, la palla, ora, passa al giocatore, o, per meglio dire, ai suoi agenti, che dovranno ottenere la lista gratuita dal Chelsea. Non è da escludere, però, che sia lo stesso giocatore a muoversi, personalmente, con Roman Abrahimovic. L'obiettivo è quello di far valere la promessa dei 'Blues' nei suoi confronti.

Il rapporto tra i due, infatti, è eccellente. Già oggi, secondo la 'rosea', sono in programma dei contatti telefonici per intavolare la questione. La sensazione è che la trattativa di calciomercato tra Milan e Giroud entrerà nel vivo la prossima settimana.