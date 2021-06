Calciomercato Milan – Giroud, ora i rossoneri hanno fretta: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud dovrebbe vestire la maglia rossonera. Dovrà però liberarsi a zero dal Chelsea

Il Milan , in questo calciomercato estivo, vuole piazzare il colpo Olivier Giroud . L'intenzione del club rossonero, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, è quella di chiudere la questione in tempi piuttosto brevi. Anche ieri, infatti, ci sono stati nuovi contatti con l'entourage dell'attaccante del Chelsea e della Nazionale francese di Didier Deschamps .

Giroud ha virtualmente accettato la proposta di 4 milioni di euro netti a stagioni per due anni del Milan. Al vaglio c'è anche l'opportunità di inserire l'opzione del rinnovo del contratto per un terzo anno al termine di questo biennio, ma si tratta di dettagli facilmente risolvibili. Quello che conta, adesso, è che Giroud ed i suoi agenti 'forzino la mano' con il club londinese.

Il Chelsea, infatti, ha esercitato l'opzione unilaterale di rinnovo automatico del contratto di Giroud fino al 30 giugno 2022. Ha contestualmente promesso, però, all'ex centravanti di Arsenal e Montpellier, di lasciarlo libero a costo zero nel caso in cui volesse accettare una proposta da una squadra estera. Ovvero, che non milita nella Premier League inglese. Come il Milan, per l'appunto.