Calciomercato Milan – Giroud tra rinnovo, MLS e Saudi League: la situazione

Come scrive l'esperto di calciomercato Nicolò Schiara su X, la MLS sarebbe interessata alla punta del Milan Olivier Giroud

Il Milan ha lavorato tantissimo nelle ultime sessioni di calciomercato. I rossoneri potrebbero avere ancora tanto da fare, tra rinnovi e possibili cessioni. Un giocatore in scadenza è Olivier Giroud, che potrebbe anche lasciare i rossoneri alla fine di questa stagione. La punta del Diavolo, come ampiamente dimostrato ieri sera, resta fondamentale per Stefano Pioli e il suo Milan.