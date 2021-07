Calciomercato Milan – Giroud, la data del suo primo allenamento

Olivier Giroud nei prossimi giorni sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Ecco quando sarà a Milanello

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto su Olivier Giroud. Il francese sarà a Milano nella serata di domani. Venerdì visite mediche e firma sul contratto. Spostamento poi a Milanello per incontrare Pioli e i nuovi compagni e per darsi l'arrivederci al 26 luglio, quando Giroud si aggregherà alla squadra, dopo aver finito di trascorrere le vacanze dopo l'Europeo. Ecco le altre novità sull'attaccante.