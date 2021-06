Calciomercato Milan – Giroud, la concorrenza non spaventa i rossoneri

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Nonostante la concorrenza, la società rossonera è sicura di chiudere il colpo Giroud

Fresco campione d'Europa con il Chelsea, Olivier Giroud dirà addio proprio ai 'blues' . Non avendo rinnovato il suo contratto con il club londinese, l'attaccante francese è libero di trasferirsi a parametro zero. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un suo possibile approdo al Milan, una delle squadre che ha mostrato più interesse nei confronti dell'ex Arsenal. Nelle ultime ore, però, si sono inserite anche altre due società per tentare di acquistare il classe '86.

Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', su Giroud ci sarebbero anche il West Ham e il New York City. Gli 'hammers' sono alla ricerca di un centravanti d'esperienza per affrontare nel miglior modo possibile la prossima Europa League, mentre un trasferimento in MLS non sarebbe nei suoi piani. L'attaccante, dal canto suo, ha dato priorità al Milan, società che ha individuato in lui il perfetto vice Ibrahimovic. Intanto il futuro di Calhanoglu potrebbe avere una svolta inaspettata: le ultime.