Calciomercato Milan – Giroud, interesse rossonero: le cifre | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara sarebbero interessati a Olivier Giroud, attaccante del Chelsea. Le cifre

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. L'ultima idea rossonera per l'attacco porta il nome di Olivier Giroud . Negli ultimi due anni l'attaccante del Chelsea è stato accostato sia all'Inter e sia alla Juventus . Il centravanti è in scadenza di contratto con i Blues, e questa volta, a differenza del passato, sembra davvero deciso a lasciare l'Inghilterra al termine della stagione.

La richiesta è di 5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni. Considerando i vantaggi fiscali, l'esborso economico non sembra particolarmente gravoso per le casse rossonere. Giroud, dunque, può diventare un nome davvero caldo per il Milan, anche se non è l'unico profilo seguito da Maldini e Massara in vista della prossima stagione. Qual è però la volontà dell'attaccante? Scopriamolo insieme.