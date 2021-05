Calciomercato Milan – Giroud in rossonero: operazione da finalizzare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, che ieri ha vinto la Champions con il Chelsea, sarebbe ad un passo dal Diavolo

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, sta trattando Olivier Giroud, centravanti francese in uscita dal Chelsea. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' oggi in edicola, addirittura, l'operazione sarebbe sul punto di essere completata.