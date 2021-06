Calciomercato Milan – Giroud in pole. Ma il Chelsea lo libererà gratis?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud è il primo nome sulla lista del Diavolo per l'attacco. Ad oggi, però, non è libero

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, acquisterà un nuovo attaccante. Ed Olivier Giroud, classe 1986, bomber del Chelsea e della Nazionale francese, è, come noto, in pole position per vestire la maglia rossonera. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Giroud, nelle intenzioni del Diavolo, rappresenta esattamente ciò che serve alla squadra di Stefano Pioli per affrontare la stagione che vedrà il Milan riaffacciarsi sul palcoscenico della Champions League. Ovvero, gol ed esperienza in un'operazione di calciomercato 'low cost'. Giroud, infatti, sposerebbe la causa del Milan soltanto a costo zero.

Questa è la condizione imprescindibile affinché l'affare vada in porto. Il calciatore sarà il nuovo compagno d'attacco di Zlatan Ibrahimovic, con un contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, con opzione sulla terza stagione, soltanto nel caso in cui si liberasse a parametro zero dal contratto che lo lega tuttora al Chelsea.

Il club di Roman Abramovic, infatti, ha fatto scattare qualche mese fa la clausola di rinnovo unilaterale del contratto di Giroud fino al 30 giugno 2022. Per la 'rosea', sembrava una formalità ottenere il via libera gratuito dai 'Blues', quale vecchia promessa fatta all'attaccante ex Arsenal e Montpellier qualora avesse trovato un accordo con una squadra fuori dai confini inglesi.

Questa condizione, però, al momento non c'è e non si sa se e quando Giroud riesca a svincolarsi. Magari succederà presto, appena dopo gli Europei: in tal caso il Diavolo metterebbe nero su bianco la proposta di contratto di cui sopra. Magari non accadrà. Ed a quel punto, giocoforza, i rossoneri dovranno rivolgersi altrove per la nuova punta. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>