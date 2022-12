Mercato, l’opinione: “Milan, Giroud scommessa vinta. Ma non esagerare”

Olivier Giroud si è rivelato un gran colpo di mercato per il Milan di Stefano Pioli. Ma c'è anche chi invita a non replicare un affare simile

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, centravanti del Milan che a 36 anni compiuti non finisce di stupire neanche ai Mondiali in Qatar. Già 3 gol con la sua Francia, qualificatasi ieri per i quarti di finale della competizione. Reti valse il conseguimento del record di gol come cannoniere di tutti i tempi dei 'Bleus', battuto l'amico Thierry Henry.

Mentre in Russia, dunque, nel 2018, Giroud aveva fatto da centro-boa, senza mai tirare in porta né (ovviamente) segnare nella vittoria della Coppa del Mondo, adesso al contrario ci ha preso gusto a colpire. Il Milan si ritrova in casa un attaccante che, nonostante l'età non più verde, mantiene intatto il proprio valore e la sua vena realizzativa.

Milan, chapeau per Giroud! Ma c'è anche una critica ... — Nell'articolo di complimenti della 'rosea', firmato dal collega Andrea Masala, però, si legge anche un avvertimento al Milan, neanche troppo tra le righe. "Complimenti anche al club rossonero, quindi - si può leggere in riferimento all'acquisto di Giroud -. A patto di non farsi prendere dalla continua ricerca di effetti speciali: le scommesse spesso si vincono, ma non possono essere l’unica maniera per rinforzarsi e vincere".

Mentre Paolo Maldini e Frederic Massara, dunque, si prendono le loro soddisfazioni, con l'azzeccato acquisto di Giroud dal Chelsea, nell'estate 2021, per appena un milione di euro, c'è chi mette in guardia i rossoneri. I quali, già nell'inverno 2020, avevano puntato su Zlatan Ibrahimović come 'usato sicuro' per rinforzare non solo l'attacco, ma anche la mentalità dei tanti giovani presenti nello spogliatoio rossonero.

La critica al Milan viene fatta per un motivo. Secondo il collega della 'rosea', infatti, il Diavolo, una volta vinto lo Scudetto, ha potenziato il suo attacco con Divock Origi e Charles De Ketelaere. I quali, finora, non hanno per nulla convinto. Ognuno ha le proprie attenuanti: il primo, reduce da un infortunio fastidioso, dopo la guarigione è andato ad intermittenza; il secondo è giovane e deve ancora crescere ed inserirsi nella nuova realtà. E bene fa il Milan, secondo Masala, ad aspettarlo.

Per tornare di alto livello, servono rinforzi di spessore e pronti — Qual è il problema? I due belgi potrebbero esplodere a scoppio ritardato, ma sinora hanno sparato a salve. Se non ci sarà una inversione di tendenza, dopo l’intenso Mondiale, Giroud rischia di sobbarcarsi quasi tutto il peso dell’attacco milanista - il commento del collega de 'La Gazzetta dello Sport' -. I miracoli si possono compiere anche a 36 anni, ma i rossoneri non potranno contare a oltranza sulla buona stella dei cannonieri a lunga stagionatura".

Ecco, dunque, la sua opinione su ciò che dovrebbe fare il club di Via Aldo Rossi nell'immediato: "Più prima che poi, il club delle sette Coppe dei Campioni si dovrà abituare ad alzare il livello di spesa e acquistare attaccanti pronti all’uso per Stefano Pioli. La linea della società, nell’era del fondo Elliott e ora con RedBird, è il mantenimento della sostenibilità finanziaria. Proposito virtuoso, anzi esemplare. Se non punti, non vinci: di tanto in tanto si scommette e si prova ad azzeccare l’affare. Giusto così, però meglio non esagerare: pescare e ripescare un 9 come Giroud non capita tutti i giorni". Mercato 'nascosto': nelle carte sulla Juve anche il Milan. Il motivo >>>