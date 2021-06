Calciomercato Milan – Giroud a fuoco lento. E solo a costo zero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, resta un obiettivo del Diavolo. Ma niente indennizzo!

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, prenderà un nuovo attaccante. Un co-titolare, ovvero un elemento che possa giocare al posto di Zlatan Ibrahimovic o anche insieme allo svedese. Come noto, le attenzioni dei rossoneri, in questo periodo, si sono concentrate su Olivier Giroud.

Classe 1986, il centravanti della Nazionale francese ha raggiunto un'intesa con il Milan: contratto biennale a 4 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo, però, lo prenderà unicamente se Giroud riuscirà a svincolarsi a parametro zero, come da promessa del Chelsea nel caso di un'offerta da una squadra non di Premier League. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Anche perché i 'Blues', nello scorso aprile, hanno fatto scattare l'opzione unilaterale per il rinnovo del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2022. Il Milan non ha fretta. La situazione si può sbloccare anche nelle prossime settimane e va ribadito: il Milan non ha intenzione di spendere neanche un euro per il cartellino di Giroud. Vice Theo: l'ultima idea di Maldini per il mercato estivo del Milan >>>