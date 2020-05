Giovanni Galli: “Tonali? Per lui San Siro è un parco giochi”

CALCIOMERCATO MILAN – Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha elogiato apertamente le qualità di Sandro Tonali, obiettivo rossonero per il centrocampo. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al canale YouTube ‘Milan Hello’: “Tonali? Mi piace molto. Ha personalità, capacità di lettura. Quando l’ho visto dal vivo questo ragazzino ha una personalità, una capacità di decidere e una giocata che per lui San Siro è un parco giochi, non sente la pressione… Farà una grande carriera”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

