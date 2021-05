Calciomercato Milan – Giovane centrocampista nel mirino

Il Milan ha messo nel mirino, per il prossimo calciomercato, il giovane Pape Sarr. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

Come sempre, il Milan è molto attento con i suoi scout ai giovani promettenti da poter acquistare in sede di calciomercato. Tra questi c'è anche Pape Sarr, senegalese classe 2002 del Metz. Si tratta di un mediano box to box e, nonostante la giovanissima età, ha già una valutazione che si aggira intorno ai 10 e i 15 milioni di euro. Anche perché nell'ultima stagione ha giocato 22 partite, segnando anche tre gol. Il Milan lo osserva e lo valuta come giovane rinforzo a centrocampo.