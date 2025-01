Calciomercato Milan, Gimenez vuole i rossoneri: nuovo assalto al Feyenoord

Ore caldissime per il calciomercato del Milan. I rossoneri stanno lavorando per questi ultimissimi giorni della finestra invernale e si discute molto sia sul fronte acquisti che su quello delle cessioni. Negli ultimi minuti, infatti, si è diffusa l'indiscrezione che vorrebbe Alvaro Morata via da Milanello dopo neanche 6 mesi dal suo arrivo. Come riportato da Matteo Moretto, il Galatasaray spinge per il suo ingaggio e l'accordo potrebbe già essere trovato entro stasera.