Per Santiago Gimenez al Milan , scrive 'Il Corriere dello Sport', oggi potrebbe essere una giornata molto indicativa. Il messicano sarà titolare in Champions League con il Feyenoord nella sfida contro il Lilla. Gli olandesi, vincendo, avrebbero ancora una possibilità di entrare tra le prime otto, ma dovranno sperare anche negli altri risultati, tra cui quello dello stesso Milan. Il club olandese non vorrebbe vendere Santiago Gimenez a gennaio, ma potrebbe cedere in caso di offerte sui 40 milioni di euro .

Calciomercato Milan, Conceicao vuole Gimenez! Ibrahimovic e Furlani pronti a...

I primi tentativi del Milan, scrive il quotidiano, avrebbero sfiorato per poi superare di poco i 30 milioni di euro. Gimenez è stato individuato come priorità per l’attacco su esplicita ed espressa richiesta di Conceicao. E Ibrahimovic e Furlani tenteranno fino all’ultimo di convincere il Feyenoord puntando sulla volontà di Gimenez, che vorrebbe giocare subito con il Milan. Da domani mattina, a seconda del risultato del Feyenoord e del Milan, ci potrebbe essere l'assalto all'olandese fino alla scadenza del 3 febbraio. Se dovesse arrivare il messicano, Jovic potrebbe uscire con il Monza di Galliani sempre in agguato per il serbo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, triplo colpo 'tedesco'. Clamorosi intrecci!>>>