Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Anche il Milan sul bomber Gimenez”

Nel corso del match tra Feyenoord e Lazio di Champions League abbiamo potuto assistere alle giocate di uno egli attaccanti più in forma dell'ultimo periodo, Santiago Gimenez . Nelle prime 11 partite ha segnato 15 gol, per una media reto straordinaria, se paragonata ai migliori centravanti d'Europa.

Secondo quanto riferito dal 'The Mirror' sul centravanti del Feyenoord ci sarebbe anche l'interesse del Milan. I rossoneri, come noto, sono alla ricerca di un attaccante che possa fare reparto con Olivier Giroud e il profilo di Santiago Gimenez potrebbe fare al caso del club di via Aldo Rossi. La concorrenza, però, è molto forte ed è rappresentata soprattutto dal West Ham. Segui qui il LIVE testuale del match Napoli-Milan >>>