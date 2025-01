Santiago Gimenez sembra ormai essere il vero ed unico reale obiettivo del Milan in questa sessione invernale di calciomercato: i rossoneri lo vogliono e l'apprezzamento sembra essere reciproco, come dimostra un indizio sui social. L'attaccante del Feyenoord, infatti, da qualche settimana ormai è salito in cima alla lista dei desideri della società rossonera. L'infortunio patito contro il Lille in Champions League sembrava poter essere un ostacolo, almeno nelle primissime ore. Alla fine, però, il Diavolo ha accelerato, in concomitanza con le voci relative all'addio di Alvaro Morata.