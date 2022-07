Calciomercato Milan – Gillet benedice De Ketelaere: ”Grande colpo”

Tra gli obiettivi del calciomercato del Milan spicca il nome di De Ketelaere. L'ex portiere belga Gillet ha voluto dire la sua sul colpo

Kenneth Malandrin

Tra le trattative che nelle ultime settimane stanno scaldando maggiormente il calciomercato del Milan, quella relativa a Charles De Ketelaere suscita parecchio interesse ed entusiasmo. L'area tecnica rossonera stravede per il fantasista belga, che a sua volta ha reso ben chiaro come la sua volontà sia quella di giocare per il Diavolo. Ai microfoni di QSVS, Jean-François Gillet, ex portiere della Nazionale belga, ha voluto dire la sua nel merito dell'operazione.

L'ex portiere di Bari e Torino, ha voluto parlare del numero 90 del Club Bruges in relazione all'impiego che avrebbe nello scacchiere di Pioli e al pesante paragone con Kevin De Bruyne: "Con De Ketelaere credo che il Milan farebbe davvero un grande colpo: con Stefano Pioli, grande allenatore che ho avuto anch'io, penso possa fare ottime cose. E' un ragazzo forte, che può fare cose interessanti; è molto intelligente, alto, forte tecnicamente e gioca molto per la squadra facendo assist. Non riuscirei a fare un paragone davvero calzante. Nuovo De Bruyne? E' un giocatore differente, nel modo di giocare e colpire il pallone: di De Bruyne, ha solo i capelli biondi. In ogni caso, arriverebbe in una squadra che ha vinto e dunque bisogna rispettare chi ha conquistato lo Scudetto... Per quanto riguarda la titolarità, servirà quindi pazienza".

Inoltre il preparatore dei portieri dello Standard Liegi, ha espresso il suo parere su Alexis Saelemaekers: "Saelemaekers a me piace molto, può avere un grande futuro. Non sono rimasto sorpreso al momento del suo passaggio al Milan: ha sempre dato il suo apporto e continuerà a farlo; è normale poi avere alti e bassi giocando in un grande club".Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?