Calciomercato Milan – Giampaolo vuole Biglia: l’argentino riflette

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Biglia aveva deciso di lasciare l’Italia e la Serie A alla scadenza del contratto con il Milan e fare ritorno in Argentina oppure valutare offerte dall’estero come dalla Spagna. Negli ultimi giorni, tuttavia, è arrivata un’interessante proposta del Torino che gli ha tolto qualche certezza rispetto alla volontà precedentemente maturata. C’è stata un’apertura a parlarne, che è già qualcosa, ma non ancora accordi, riporta il sito di Alfredo Pedullà. Marco Giampaolo vorrebbe affidare a Biglia le chiavi del centrocampo, vedremo se l’apertura delle ultime ore porterà a un accordo definitivo per il classe 1986.

