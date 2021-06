Calciomercato Milan – Giallo De Paul: non è ancora fatta con l’Atletico

Le ultime sul calciomercato del Milan: De Paul sembrava molto vicino all'Atletico Madrid, ma il trasferimento non è ancora concluso

Giallo De Paul.La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro del centrocampista. L'argentino sembrava essere ad un passo dall'Atletico Madrid, ma l'operazione non è ancora conclusa. A parlarne Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese: "De Paul? va detto che se l’affare fosse concluso ci sarebbe l’ufficialità. E invece non è ancora concluso".

Alla fine De Paul indosserà la maglia dell'Atletico Madrid, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Il club spagnolo non ha ancora concretizzato l’aumento di capitale necessario per un’operazione così esosa (35 milioni di euro). In ogni caso la fumata bianca dovrebbe arrivare in tempi rapidi: nel fine settimana o al massimo nella prossima stagione, De Paul potrebbe essere ufficialmente un nuovo giocatore di Simeone. Le cifre? Quinquennale da tre milioni e 200 mila euro che, con i bonus, permetterà al giocatore di arrivare a tre milioni e mezzo.

Ricordiamo che su De Paul c'è anche il Milan, ma il club rossonero non può mettere sul piatto la cifra richiesta dall'Udinese. L'argentino poteva essere il nome giusto per sostituire Hakan Calhanoglu. ma Maldini e Massara non hanno intenzione di spendere 35 milioni di euro. Il centrocampista intanto non sta brillando particolarmente in Nazionale nella Coppa America, ma il valore dell'argentino non è comunque in discussione. Peccato che un giocatore così, che fatto così bene a Udine, lasci l'Italia.