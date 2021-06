Calciomercato Milan – Già spesi 43 milioni: top in Italia e quasi in Europa

Il calciomercato inizierà ufficialmente soltanto il 1° luglio. Eppure il Milan ha già investito molti soldi. Ed altrettanto continuerà a fare

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Sottolineando come, nonostante la sessione estiva debba ancora ufficialmente iniziare (prenderà il via il prossimo 1° luglio), il club rossonero abbia già speso ben 43 milioni di euro.

Il Diavolo, infatti, ha acquistato Mike Maignan dal Lille per 15 milioni di euro bonus inclusi. Poi ha riscattato Fikayo Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro. E le altre di Serie A? Cos'hanno combinato, finora, le rivali del Milan nel calciomercato? Praticamente niente.

Ci sono stati, è vero, tantissimi cambi di allenatore, ma, finora, pochissime operazioni. L'unico colpo, probabilmente, l'ha messo a segno l'Udinese che, in procinto di cedere Rodrigo de Paul (obiettivo di calciomercato anche del Milan, n.d.r.) all'Atlético Madrid per 35 milioni di euro, ha preso l'attaccante argentino Maxi Romero, classe 1999, dal PSV Eindhoven.

All'estero, qualche big si è mossa. Il Liverpool ha preso Ibrahim Konaté dal RB Lipsia per 40 milioni di euro. Quindi il Real Madrid ha preso a parametro zero David Alaba (con ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione). Il Bayern Monaco, dal canto suo, ha pagato la clausola rescissoria di Dayot Upamecano, pari a 42,5 milioni di euro, strappandolo ancora al RB Lipsia.

La squadra della 'Red Bull' ha speso 15 milioni di questi 82,5 per Mohamed Simakan, prelevato dallo Strasburgo ed altri 15 per il riscatto di Benjamin Henrichs dal Monaco. A questi ha aggiunto, a parametro zero, la 'Bestia' Brian Brobbey, ex Ajax. Il PSG ha piazzato, sempre a zero, il colpo Georginio Wijnaldum e sta per fare lo stesso con Gianluigi 'Gigio' Donnarumma.

Il Borussia Dortmund, finora, si è rinforzato in porta, spendendo 15 milioni di euro per Gregor Kobel, prelevato dallo Stoccarda. Questo mentre il Manchester City ha preso due 18enni brasiliani, Kayky e Metinho. Altri affari in ordine sparso: Emiliano Buendia dal Norwich City all'Aston Villa, Imrân Louza (cercato nel calciomercato invernale anche dal Milan) dal Nantes al Watford per 10 milioni di euro e Gerson, ex Roma e Fiorentina, all'Olympique Marsiglia per 20 milioni di euro.