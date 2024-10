Calciomercato Milan – Gennaio porta in dote due acquisti: ecco i due veri obiettivi della dirigenza

La sessione di calciomercato di gennaio è ancora lontana, ma il Milan ha già le idee chiare sui reparti da rinforzare. Come noto, infatti, il club rossonero ha vissuto una finestra estiva tutto sommato ricca, con diversi acquisti mirati. Certo, il paragone con un anno prima è stato impari, ma tutti i dirigenti avevano già messo in guardia i tifosi in merito. Negli ultimi mesi, però, alcune dinamiche, quali l'infortunio di Ismael Bennacer .

A fornire le ultime novità in merito ci ha pensato Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato. In un post pubblicato sul proprio profilo 'X' ha infatti spiegato come il Milan, verso la sessione invernale di calciomercato, starebbe pianificando di mettere a segno due innesti. Da una parte un centrocampista, come conseguenza del guaio fisico di Ismael Bennacer. Dall'altra invece dovrebbe arrivare un attaccante di riserva. Segno, questo, della poca fiducia ormai riposta in Luka Jovic, che sarebbe dovuto essere il terzo attaccante nelle gerarchie.