Calciomercato Milan – Il mese di gennaio sarà decisivo per Kiwior | News

Jakub Kiwior è uno dei calciatori che più ha attirato l'attenzione nel corso di questo 2022. Le sue ottime prestazioni con la maglia dello Spezia gli sono valse la chiamata della nazionale polacca per il Mondiale in Qatar, competizione in cui ha giocato titolare. Tra le tante squadre interessate al giocatore c'è anche il Milan, che già nei mesi scorsi aveva fatto un apprezzamento nei confronti del giocatore. Secondo il 'Corriere dello Sport', però, su Kiwior ci sono gli anche gli occhi di Juventus, Napoli, Roma e Borussia Dortmund, oltre ad alcuni club inglesi. In ogni caso non sarà una passeggiata strapparlo allo Spezia in quanto chiede circa 20 milioni di euro per una sua cessione.