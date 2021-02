Calciomercato Milan – Ufficiale: Gedson Fernandes va al Galatasaray

Accostato in passato anche al Milan, il centrocampista portoghese Gedson Fernandes è stato ufficializzato dal Galatasaray. Il classe 1999 arriva in prestito dal Benfica, via Tottenham, club con cui ha giocato l’ultimo anno. Agli Spurs, però, Gedson Fernandes non ha trovato troppo spazio, nonostante fosse allenato da un suo connazionale come Mourinho. Per lui, dunque, nuova avventura lontana da Lisbona.

