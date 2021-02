Calciomercato Milan – Dalla Francia: Simakan al Lipsia a giugno / News

Calciomercato Milan, Simakan al Lipsia

Una rincorsa durata diversi mesi quella del Milan a Mohamed Simakan, difensore centrale dello Strasburgo. Nel corso della sessione di settembre-ottobre, Paolo Maldini ha provato l'assalto nell'ultimo giorno di mercato, ma non c'era il tempo necessario per chiudere l'operazione. Un assalto rimandato solo di qualche mese, con il classe 2000 messo nuovamente in cima alla lista della dirigenza del Milan. Ma un infortunio improvviso, che fermerà Simakan per diverse settimane, ha costretto il Diavolo a virare su Fikayo Tomori del Chelsea. Nuovo tentativo per giugno? Secondo quanto riferito da 'RMC Sport', il giocatore sembra diretto al Lipsia, che pagherà il suo cartellino circa 15 milioni di euro. Un trasferimento che si concretizzerà in vista del prossimo anno.