Calciomercato Milan – Ancora fiducia per Thuram: attesa la risposta

Un calciomercato importante per il Milan che dovrà rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione. La dirigenza rossonera dovrà cercare una punta da affiancare a Olivier Giroud. Uno degli obiettivi principali sembrerebbe essere Marcus Thuram , attaccante francese in scadenza di contratto. Ecco le ultime novità sulla punta.

Calciomercato Milan, fiducia intatta per Thuram

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio il nome principale per quel che riguarda il ruolo di attaccante centrale resta quello di Marcus Thuram, figlio di Lilian, classe 1997 del Borussia Moenchengladbach. Il Milan, si legge, avrebbe fatto tutto il possibile in questi giorni per convincere il calciatore a trasferirsi in Italia. La dirigenza rossonera sarebbe ancora in attesa di una risposta definitiva, con la fiducia di una risposta positiva intatta. LEGGI ANCHE: Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler