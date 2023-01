Calciomercato Milan – Di Marzio: “Proposto Saint Maximin”

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il calciatore del Newcastle Saint Maximin sarebbe stato proposto al Milan. Ai rossoneri piacerebbe molto l'esterno francese, ma la richiesta sarebbe alta e si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. La trattativa potrebbe decollare solo in caso in cui non andasse in porto quella con la Roma per Zaniolo. Il Newcastle, però, dovrebbe abbassare le sue pretese per favorire l'eventuale riscatto rossonero. Calciomercato Milan – Di Marzio: “Primo contatto per Zaniolo” >>>