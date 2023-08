Calciomercato Milan – Di Marzio: “Fatta per Pellegrino, martedì le visite”

Marco Pellegrino sta per lasciare il Club Atlético Platense per unirsi al Milan in questa sessione di calciomercato estivo. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di mercato per 'Sky Sport'. Ecco le ultime novità sul difensore argentino. Il Milan, si legge, avrebbe trovato gli accordi definitivi. Il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domani sera, mentre le visite dovrebbero svolgersi il prossimo martedì. Secondo Di Marzio, Pellegrino arriverà al Milan per 3,5 milioni 2 di bonus e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l'attaccante