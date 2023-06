Calciomercato Milan – Proposto anche Nico Dominguez per il centrocampo

Il Milan continua alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, anche dopo l'arrivo di Loftus-Cheek. Il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale ha fatto un nuovo nome per la mediana rossonera: si tratta di Nicolás Dominguez, argentino classe 1998. Il giocatore sarebbe stato proposto al Milan e il suo contratto scade nel 2024. Il Bologna non se ne vorrebbe liberare, ma potrebbe cambiare idea in caso di un'offerta congrua dei rossoneri. Il calciatore potrebbe essere il sostituto temporaneo di Insamel Bennacer, che potrebbe restare ai box per molto tempo. LEGGI ANCHE: Milan, Ruben Loftus-Cheek arrivato a Linate