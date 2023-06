Calciomercato Milan – Tentativo per N’Dicka, ma la Roma…

Calciomercato Milan, blitz per N'Dicka

Come riportato da Gianluca Di Marzio il Milan ha tentato nella giornata di ieri un inserimento last minute per Evan N'Dicka, ma la Roma sarebbe in netto vantaggio per un accordo verbale preso con il raggazzo. Per questo potrebbe essere un blitz tardivo. Per i rossoneri resterebbe in piedi l'idea Pulisic da capire poi, se il Milan tornerà di nuovo su Noah Okafor attaccante del Salisburgo spesso in orbita rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, cambia il metodo di fare mercato. Funzionerà?