Calciomercato Milan – Si punta Miranda: possibile prestito per Bartesaghi

Il Milan punta un vice Theo Hernandez e continua ad avere contatti per Juan Miranda. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2000 del Real Betis sarebbe un profilo che piace alla dirigenza rossonera che potrebbe crescere alle spalle del francese. L'esterno spagnolo ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024 il che potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Il Betis chiedeva circa 12 milioni, mentre il Milan potrebbe spingersi verso i 5/6 milioni di euro. Davide Bartesaghi, che ha da poco firmato il primo contratto da professionista, potrebbe partire in prestito per giocare con continuità. LEGGI ANCHE: Milan, Krunic incontro per il rinnovo. C’è ancora distanza