Calciomercato Milan – Di Marzio: “Anche il Genoa su Colombo. Messias…”

Milan e Genoa , un possibile incrocio di calciomercato che potrebbe riguardare più di un giocatore rossonero. Messias , ad esempio, sarebbe ormai un giocatore dei liguri, ma non solo. Uno dei calciatori più richiesti del Milan è Lorenzo Colombo . Sulla giovane punta ci sarebbero molte squadre di Serie A. L'italiano potrebbe di nuovo partire in prestito dopo la buonissima stagione passata con il Lecce e il rientro a Milanello. Ecco le ultime.

Che bagarre per Colombo!

Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione della punta rossonera. Su di lui ci sarebbe il forte pressing del Genoa, che lo vorrebbe in prestito. I liguri dovrebbero superare la concorrenza del Cagliari, ma sarebbero fiduciosi di farcela in 2-3 giorni. Per quanto riguarda Messias, si legge, tutto fatto tra Milan e Genoa. Il brasiliano arriverà in prestito oneroso da 1,5 milioni, con obbligo sempre a 1,5 milioni, bonus compresi.